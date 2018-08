പ്രളയക്കെടുതിയിലായ കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവച്ച് ഹോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരം ലിയനാര്‍ഡോ ഡികാപ്രിയോ. കേരളത്തെ വിഴുങ്ങിയ പ്രളയം സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാര്‍ത്തകളില്‍ നിന്നാണ് ഡികാപ്രിയോ കേരളത്തിലെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

ഓസ്‌ക്കര്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ ഡികാപ്രിയോ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകൻ കൂടിയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡികാപ്രിയോ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്താനും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ നടക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ എകീകരിക്കാനും ദി ലിയനാര്‍ഡോ ഡികാപ്രിയോ ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന സംരംഭവും നടന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഡികാപ്രിയോ ഫൗണ്ടഷന്‍ ഒട്ടനവധി പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചുവരാറുണ്ട്.

Content Highlights: leonardo dicaprio on kerala flood tweets the new York times report