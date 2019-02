1998ല്‍ ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'സ്‌നേഹ'മെന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ജയറാമിന്റെ അനിയത്തിയായി മലയാളസിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നടിയാണ് ലെന. ഇരുപത്തിയൊന്നു വര്‍ഷത്തിനിടെ ചെയ്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലനയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില്‍ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്. ചെയ്ത സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും ആശങ്കയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനിലെ പാത്തുമ്മയായിരുന്നുവെന്ന് തറന്നു പറയുകയാണ് നടി. ഒരു മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയിലാണ് ലെന മനസു തുറന്നത്.

'ഒരേ ടൈപ്പ് റോള്‍ ചെയ്യാന്‍ വയ്യെന്ന് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങള്‍ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ആര്‍.എസ് വിമല്‍ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്റെ കഥ പറയാനായി വരുന്നത്. വിമല്‍ പറഞ്ഞു, പാത്തുമ്മ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട് ഞാന്‍ ഞെട്ടി. സ്വാഭാവികമായും നമ്മള്‍ ചോദിക്കുമല്ലോ.. ഞങ്ങള്‍ ഒരേ പ്രായക്കാരാണ്. ഞാനെന്തിനാ പൃഥ്വിയുടെ അമ്മയായി അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. വിമല്‍ ഒറ്റ വാശിയിലായിരുന്നു. ഇല്ല, നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഈ റോള്‍ ചെയ്യണം. നിങ്ങളേ പറ്റൂ.. ഞാനാകെ ആശങ്കയിലായി. എങ്ങനെ അത് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കും.. പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മയായി സ്‌ക്രീനില്‍ വരുമ്പോള്‍ അത് ആളുകള്‍ക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പറ്റണ്ടേ? ആദ്യം എനിക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയണ്ടേ?'-ലെന ചോദിച്ചു.

ഡബ്ബിങ്ങിന് പോകുമ്പോള്‍ പോലും ഒട്ടും കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ അല്ലായിരുന്നുവെന്നുംപിന്നീട് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആശങ്ക മാറിയതെന്നും ലെന പറയുന്നു.

Content Highlights: Lena speaks up about her character in Ennu Ninte Moitheen as Prithviraj's mother