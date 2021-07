നടി ലെന ആദ്യമായി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രം ഓളം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിർ പുറത്തുവിട്ടു.

നവാഗത സംവിധായകൻ വി.എസ്. അഭിലാഷ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നൗഫൽ പുനത്തിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മാണം ഉണ്ണി മലയിൽ.

23 വർഷത്തെ അഭിനയജീവത്തിന് ശേഷമാണ് ലെന തിരക്കഥ രചനയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. സംവിധായകൻ വി.എസ്.അഭിലാഷും ലെനയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്. അർജുൻ അശോകൻ, ലെന, ബിനു പപ്പു, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, നോബി മാർക്കോസ്, സുരേഷ് ചന്ദ്രമേനോൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനവേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്.

സംഗീതം അരുൺ തോമസ്, ഛായാഗ്രഹണം അസ്കർ, എഡിറ്റിംഗ് സംജിത്ത് മുഹമ്മദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ രംഗനാഥ് രവി, ആർട്ട് രഞ്ജിത് കോതേരി,

മേക്കപ്പ് റഷീദ് അഹമ്മദ്, കോസ്റ്റ്യൂം ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ, കുമാർ എടപ്പാൾ.

പൊഡ്രക്ഷൻ കൺട്രോളർ ശശി പൊതുവാൾ, മോഷൻ പോസ്റ്റർ രാജേഷ് ആനന്ദം, പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ അഖിൽ കാവുങ്ങൽ, പി.ആർ.ഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

