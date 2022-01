തന്റെ പേരില്‍ മാറ്റം വരുത്തി നടി ലെന. പേരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെല്ലിങ്ങില്‍ ഒരു എ കൂടി ചേര്‍ത്താണ് ലെന പേര് പരിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം വിവരം അറിയിച്ചത്.

എന്റെ പേരിന്റെ സ്‌പെല്ലിങ് Lenaa എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭാഗ്യം ആശംസിക്കൂ- ലെന കുറിച്ചു.

'മേപ്പടിയാ'നാണ് ലെനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ നായകനായ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. ആടുജീവിതം, ഭീഷ്മ പര്‍വം, വനിത, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21 തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകളില്‍ ലെന പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Content Highlights: Lena changes spelling of her Name to Lenaa