തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് ഛായാ​ഗ്രാഹകൻ കെ.വി ആനന്ദ് വിടപറഞ്ഞ് പോയത്. പുതിയ ചിത്രം പദ്ധതിയിടുന്ന നേരത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹ​ത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങൽ. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ആനന്ദിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ രജനീഷാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ദുൽഖർ സൽമാനുമൊത്തൊരു തമിഴ് ചിത്രം ആനന്ദിന്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രജനീഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തമിഴ് നടൻ വിവേക് മരിച്ച സമയത്ത് കെ.വി. ആനന്ദുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ദുൽഖറിനൊപ്പമുള്ള തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും രജനീഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ചിമ്പുവിനെയും ചിത്രത്തിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും രജനീഷ് പറയുന്നു.

Last spoke to KV the day Vivek died.



KV was planning to meet Dulquer for his next Tamil flick. Simbu too was under consideration.