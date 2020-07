അന്തരിച്ച കന്നഡ നടൻ ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ സഹോദരനും നടനുമായ ധ്രുവ സർജയ്ക്കും ഭാര്യ പ്രേരണ ശങ്കറിനും കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ധ്രുവ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുമാണ് ധ്രുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി താനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും നടൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്ന് ആരാധകർ ട്വീറ്റിനു മറുപടി നൽകുകയാണ്.

My wife and I have both been tested positive for COVID-19 with mild symptoms and hence chosen to get ourselves hospitalised. I’m sure we’ll be back all fine! All those who were in close proximity with us please get yourselves tested and remain safe.

ಜೈ ಆಂಜನೇಯ 💪🏼