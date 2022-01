മുംബൈ: കോവിഡും ന്യൂമോണിയയും കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ​ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ ആരോ​ഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോ​ഗതി. മുംബൈ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പ്രതിത് സംദാനി വാർത്താ ഏജൻസിയോടാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അവർ ഐസിയുവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുമെന്നും ഡോ. പ്രതിത് പറഞ്ഞു.

Mumbai | Veteran singer Lata Mangeshkar's health condition has marginally improved. Her ventilator support was removed two days ago. She will continue to be under observation in ICU: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital



