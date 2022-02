അന്തരിച്ച ഇതിഹാസ ​ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ ചിതാഭസ്മം നാസിക്കിലെ ​ഗോദാവരി നദിക്കരയിലെ രാംകുണ്ഡിൽ നിമഞ്ജനം ചെയ്തു. ലതയുടെ സഹോദര പുത്രൻ ആദിനാഥ് മങ്കേഷ്കർ എന്നിവരടക്കമുള്ള കുടുംബാം​ഗങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Maharashtra| Family members of the late legendary singer Lata Mangeshkar immersed her ashes in Nashik's Ramkund. pic.twitter.com/NniqRnkiAZ