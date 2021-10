ബം​ഗളൂരു: കന്നഡയുടെ ‘പവർസ്റ്റാറി’ന് ആരാധകരുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രയയപ്പ്. പുനീതിന്റെ മൃതദേഹം പൂർണ ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു. അച്ഛൻ ഡോ. രാജ്കുമാറിനും അമ്മ പാർവതാമ്മക്കും ഒപ്പം കണ്ഠീരവ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് പുനീത് രാജ്കുമാറും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുക.

Karnataka: The last rites of Kannada actor #PuneethRajkumar were performed at Sree Kanteerava Studios in Bengaluru today with state honours. pic.twitter.com/mzk5m9GoBR

പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കാണ് കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പൊതുദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നു വിലാപയാത്രയായാണ് 11 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ടിന് സമീപത്തെ കണ്ഠീരവ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴരയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി.

പ്രിയപ്പെട്ട ‘അപ്പു’വിന്റെ അകാലവിയോഗം വേദനനിറയ്ക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനുവെച്ച കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്‌ ഒഴുകിയെത്തിയത്. ‘ചലിസുവ മൊദഗളു’ എന്ന സിനിമയിലെ കാഴ്ചയിൽനിന്ന് മറഞ്ഞുവെന്നർഥമുള്ള ‘കാണദന്തെ മായവാദനു...’ എന്ന ഗാനമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉയർന്നുകേട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിമുതൽ ആരാധകരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹമാണ്.

It's a great loss to Kannada film industry...losing our Appu, the Power Star of Karnataka. He was very close to our family... Many memories with him, right from his father Rajkumar's times: Actor Chiranjeevi on the demise of Kannada actor Puneeth Rajkumar (30.10) pic.twitter.com/M7GsxYKwHT