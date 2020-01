ആസിഫ് അലി നായകനായ കെട്ട്യോളാണെന്റെ മാലാഖ എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച് സംവിധായകന്‍ ലാല്‍ജോസ്. ചിത്രത്തില്‍ ആസിഫിന്റെ അഭിനയത്തെയും സംവിധായകന്റെ പ്രതിഭയെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലാല്‍ജോസിന്റെ പോസ്റ്റ്.

കെട്ട്യോളാന്റെ മാലാഖ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നിസ്സാം ബഷീര്‍ ആണ്. ഒരു പുതിയ സംവിധായകന്‍ വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ആസിഫിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ മികച്ച ചിത്രമായിരിക്കുമിതെന്നും ലാല്‍ജോസ് പറയുന്നു. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആസിഫിന്റെ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.

ലാല്‍ജോസിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

'കെട്ട്യോളാണെന്റെ മാലാഖ കണ്ടു, അല്പം വൈകിയെങ്കിലും..... ഒരു പുതിയ സംവിധായകന്‍ വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും. ആസിഫ് its your career best?? congrats Nissam Basheer & Aji Peter Thankam'

