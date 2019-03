ലാല്‍ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. നാല്‍പത്തിയൊന്ന് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 25-ാമത്തെ സിനിമയാണ്.

ബിജുമേനോനും നിമിഷയുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തുല്യപ്രാധാന്യമുളള കഥാപാത്രങ്ങളായി പുതിയ ഒരു നായകനും നായികയും കൂടി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുണ്ട്.

സിഗ്നേച്ചര്‍ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില്‍ ജി പ്രജിത്ത്, അനുമോദ് ബോസ്, ആദര്‍ശ് നാരായണന്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കേരളം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട ഒരു യഥാര്‍ഥ സംഭവത്തില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രത്തിന് കണ്ണൂരിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് പശ്ചാത്തലമാകുന്നത്. നവാഗതനായ പി.ജി.പ്രഗീഷിന്റേതാണ് തിരക്കഥ.

ശബരിമല വിഷയവുമായി ചിത്രത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാല്‍പ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന പേര് നാല്‍പ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ മണ്ഡല വ്രതമായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധ്യാനലീനനായിരിക്കുന്ന ശബരിമല അയ്യപ്പനുമായി സാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലായ 41 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും ചിത്രത്തിന് ശബരിമലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളൊന്നും സംവിധായകന്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

ഛായാഗ്രഹണം: എസ്.കുമാര്‍. സംഗീതം: ബിജിബാല്‍. ഗാനരചന: റഫീഖ് അഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം: അജയന്‍ മാങ്ങാട്. എഡിറ്റിങ്: രഞ്ജന്‍ എബ്രഹാം. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍: രഘുരാമവര്‍മ്മ. സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍: രംഗനാഥ് രവി. മേക്കപ്പ്: പാണ്ഢ്യന്‍. വസ്ത്രാലങ്കാരം: സമീറ സനീഷ്. ശ്രീരേഖ. പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍: അനില്‍ അങ്കമാലി. സ്റ്റില്‍സ്: മോമി.

Content Highlights: lal jose 25 th movie first look, new movie nalpathiyonnu