സുശാന്ത് സിങ് രാജ് പുതിന്റെ അവസാന ചിത്രമായ ' ദിൽ ബേചാരെ ', സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ' സഡക് 2 ' എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അക്ഷയ് കുമാർ - രാഘവ ലോറൻസ് ചിത്രമായ ' ലക്ഷ്‍മി ബോംബും ' ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Iss Diwali aapke gharon mein “laxmmi” ke saath ek dhamakedar “bomb” bhi aayega. Aa rahi hai #LaxmmiBomb 9th November ko, only on @DisneyPlusHSVIP!

Get ready for a mad ride kyunki #YehDiwaliLaxmmiBombWaali 💥 #DisneyPlusHotstarMultiplex @advani_kiara @offl_Lawrence pic.twitter.com/VQgRGR0sNg — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 16, 2020

ഫോക്സ് സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോസ് . ദീപാവലി വെടിക്കെട്ടായി നവംബർ 9 - നാണ് ചിത്രം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ വീഡിയോ അണിയറക്കാർ പുറത്തു വിട്ടത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരിക്കയാണ് .

തമിഴിൽ രാഘവ ലോറൻസ് നായകനായി അഭിനയിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്തു വൻവിജയം നേടിയ 'കാഞ്ചന' യുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കാണ് 'ലക്ഷ്മി ബോംബ് '. അക്ഷയ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി രാഘവ ലോറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . കിയാരാ അദ്വാനിയാണ് നായിക.

ഹൊറർ ത്രില്ലറായ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മിബോംബിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കൾ തുഷാർ കപൂർ , മുസ്‌ഖാൻ ഖുബ്‌ചന്ദാനി, എന്നിവരാണ്. അക്ഷയ്കുമാറിന്റെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അവതാര കഥാപാത്രമായിരിക്കും 'ലക്ഷ്‌മി ബോംബി' ലേതെന്നാണ് അണിയറക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് .അത് കൊണ്ടു തന്നെ ആരാധകർ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കയാണ് . അക്ഷയ്‌കുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വർഷമായിരുന്നു. 'ലക്ഷ്‍മി ബോംബ് ' അതിന്റെ തുടർച്ചയാവുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക്.

Content Highlights: Lakshmi Bomb to be released on hotstar deepavali Akshy Kumar Raghava Lawrence