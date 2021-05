പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസിൽ, കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയായി ഗർഭിണിയായതിന്റെ മാനസികാഘാതം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും തന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഗായിക ലേഡി ഗാഗ.

സംഗീതലോകത്തേത്ത് ചുവടുവച്ചുതുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു നിർമാതാവാണ് തന്നെ ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് ​ഗാ​ഗ പറയുന്നു. ആപ്പിൾ ടിവി പ്ലസിന്റെ സിരീസ് ആയ 'ദി മി യു കാണ്ട് സീ'യിലാണ് ലേഡി ഗാഗയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

"എനിക്കന്ന് 19 വയസായിരുന്നു. സം​ഗീത ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന സമയം. തുണി അഴിക്കാനാണ് ഒരു നിർനമാതാവ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പോയി. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സം​ഗീതം നശിപ്പിക്കുമെന്ന്, വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ഇതെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.. എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല." കരച്ചിലോടെ ​ഗാ​ഗ പറയുന്നു.

തന്നെ ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ ​ഗാ​ഗ ഇതു വരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോലും താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ആ പേര് താൻ ഇനിയും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുമെന്നും ​ഗാ​ഗ പറഞ്ഞു.

​ഗർഭിണിയായ തന്നെ ആ നിർമാതാവ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി, മാസങ്ങളോളം താൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അടച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവമുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് മാനസികമായി തകർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ എത്തിയതെന്ന് ഗാഗ പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചുവെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് തനിക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും ​ഗാ​ഗ പറയുന്നു. തന്റെ മാനസിക നില തകർന്നുവെന്നും വർഷങ്ങളോളം താൻ പഴയ ആ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നില്ലെന്നും ​ഗാ​ഗ വ്യക്തമാക്കി.

നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഒരു കറുത്ത മേഘം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ യോ​ഗ്യതയില്ലാത്തവളാണ് നീയെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയും മരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെന്നാണ് തന്റെ അക്കാലത്തെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ​ഗാ​ഗ പറയുന്നത്. ആ മാനസികനിലയിൽ നിന്നും രക്ഷതേടാൻ രണ്ടര വർഷത്തോളം തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നും അവിചാരിതമായി മനസിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുന്ന ഓർമ്മയുടെ നടുക്കത്തിൽ പിന്നീടും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ​ഗാ​ഗയുടെ വാക്കുകൾ.

സഹാനുഭൂതി പിടിച്ചുപറ്റാനല്ല ഈ തുറന്നുപറച്ചിലെന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ സഹാനുഭൂതിയുണ്ടാക്കാൻ ആണെന്നും ​ഗാ​ഗ പറയുന്നു. മറ്റാരോടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കൂ, കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാനിതിലൂടെ കടന്ന് പോയതാണ്...ആളുകൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്.. ​ഗാ​ഗ വ്യക്തമാക്കുന്നു

