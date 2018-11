താരാരാധനയുടെ വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദാഹരണങ്ങള്‍ വിവിധ സിനിമാമേഖലയിലായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. തെലുങ്കു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മഹേഷ് ബാബുവിനെ കാണാന്‍ 106 വയസ്സുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശി ആരാധിക ചെന്നത് അടുത്തിടെയാണ്. തലൈവര്‍ രജനീകാന്തിനും ഏകദേശം സമാനമായ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായി. ഇവിടെ കേരളത്തിലും നടന്നു, അത്തരത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായൊരു സംഭവം. മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയെ കാണാന്‍ റോഡരുകില്‍ കാത്തു നിന്ന ആരാധികമാരുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലാവുന്നത്.

ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ ഉണ്ടയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാസര്‍കോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയില്‍ താരത്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധികമാരായ ചില സ്ത്രീകള്‍ കാത്തു നിന്നിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായി അവര്‍ കണ്ണും നട്ടു നില്‍ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയെ കാണാറില്ലായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിവു പോലെ കാത്തു നില്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ ദൂരെ നിന്നും താരത്തിന്റെ കാര്‍ വരുന്നതു കണ്ട് ആര്‍ത്തു വിളിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ റോഡിലിറങ്ങി വണ്ടിക്കു വിലങ്ങായി നിന്നു. ആരാധികമാരെ കണ്ടയുടന്‍ വിന്‍ഡോഗ്ലാസു താഴ്ത്തി, കുശലം ചോദിക്കുകയും അവരുടെ കൈയില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ വാങ്ങി സെല്‍ഫിയുമെടുത്ത ശേഷമാണ് താരം മടങ്ങിയത്.

വീഡിയോ കാണാം

