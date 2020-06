തന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ ശബ്ദസന്ദേശത്തിനെതിരേ നടി ഖുശ്ബു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും കുറിച്ച് അപമാനകരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് താരത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തനിക്ക് ബഹുമാനമേയുള്ളൂ അവരെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖുശ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

"മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം, എഡിറ്റ് ചെയ്തത്, പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിർമാതാക്കളുടെ ​ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അത് പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം തരംതാഴ്ന്ന മനസുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളെ അപമാനിക്കാനായിരുന്നില്ല അത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലേ..

മാധ്യമങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം എല്ലാവർക്കുമറിയാം. 34 വർഷത്തെ എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാനവരോട് അപമാനകരമായി സംസാരിച്ച് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ആ ശബ്ദസന്ദേശം പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നിങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും അത് വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ പുറകിൽ നിന്നും കുത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൗർഭാ​ഗ്യകരമാണ്. എനിക്കറിയാം ഏത് നിർമാതാവാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് . പക്ഷേ ഞാനവരെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല. എന്റെ നിശബ്ദതയും ക്ഷമയുമാണ് അവർക്കുള്ള വലിയ ശിക്ഷ. എനിക്കിനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഞാനത് തുടരും.

ഞാനിതിലും ഏറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തയാളോട് നിങ്ങൾക്കെന്നെ തകർക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ഭീരുവാണ് നിങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു. നിങ്ങള്‌‍ ഇരുട്ടിൽ തന്നെയിരിക്കും ഞാൻ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടും. ഇതാണ് ഞാൻ, സത്യസന്ധ, തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിച്ച് തലയുയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്കതിനാവുമോ..ഇല്ല. അതാണ് എന്റെ വിജയം-"ഖുശ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

Content Highlights : Kushboo On controversial voice clip about press and media persons