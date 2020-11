ചെന്നെെ: നടിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ ഖുശ്ബുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ മേൽമാവത്തൂരിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. ​ഗൂഡല്ലൂരിലെ വേൽയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകവെ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. താൻ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് ഖുശ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

താൻ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ഒരു ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിന്നു. കാർ ശരിയായ ദിശയിലൂടെ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. കരുതിക്കൂട്ടി വരുത്തിയ അപകടമാണോ എന്നറിയാൻ ഡ്രെെവറെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്- ഖുശ്ബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Content Highlights: Kushbu Sundar Car accident, Police are investigating to rule out any Foul Play says actress