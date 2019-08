സമാനതകളില്ലാത്ത ഇതിഹാസമാണ് മഹാഭാരതം. കൗരവരും പാണ്ഡവരും അടക്കം അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നില്‍ ജീവനോടെ തുടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തില്‍ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും കേട്ടതും പഠിച്ചതും ദുര്യോധനനെ നീചനും വഞ്ചകനും കൂരനുമായ വ്യക്തിയായിട്ടാണ്

എന്നാല്‍ അതിനു വിപരീതമായി മഹാമനസ്‌കതയുടെ അന്തഃസത്ത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും സുഹൃദ് ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവനുമായ വീരയോദ്ധാവായി, കപട സുഹൃത്തായ ശകുനിയുടെ കുതന്ത്രത്തിന് ഇരയായി ദുര്യോധനന് പുതുജന്മം നല്‍കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന ചിത്രത്തിൽ.

കന്നഡയിലെ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ദര്‍ശനാണ് ദുര്യോധനനായി അരങ്ങ് തകര്‍ക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സുഹൃദ്ബന്ധമാണ് ദുര്യോധനന്റെയും കര്‍ണ്ണന്റേയും എന്നാണ് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം മാതാവ് വന്ന് കാലുപിടിച്ചിട്ടു പോലും വഴങ്ങാതെ ചങ്ങാതിക്കുവേണ്ടി ആത്മസമര്‍പ്പണം നടത്തി പൊരുതി മരിക്കുന്ന വീരശൂര യോദ്ധാവായ കര്‍ണ്ണനായി തെന്നിന്ത്യന്‍ ആക്ഷന്‍ ഹീറോ അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജയെത്തുന്നു.

ചലച്ചിത്രവേദിയില്‍ മഹാത്ഭുതമായ ബാഹുബലിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വി.എഫ്.എക്‌സ് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമാണ് കുരുക്ഷേത്രയിലെ യുദ്ധരംഗങ്ങളും വി.എഫ്.എക്‌സ് രംഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് .

മഹാഭാരതത്തിലെ നാടകീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും സന്ദര്‍ഭങ്ങളേയും വൈകാരിക മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും മനോഹരമായി സംവിധായകന്‍ നാഗണ്ണ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.



കഥ , നിര്‍മാണം-മുനി രത്‌ന നായിഡു, സംഗീതം- ഹരികൃഷ്ണ, ഛായാഗ്രഹണം- മലയാളിയായ ജയ് വിന്‍സന്റ്, എഡിറ്റിങ്- എന്‍. ഹര്‍ഷ.

ചിത്രം മലയാളത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുമ്പോള്‍ ഗാനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാഹുബലിയുടെ മലയാളം സംഭാഷണവും ഗാനങ്ങളും എഴുതിയ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് കേരളത്തില്‍ 150ലധികം തിയ്യറ്ററുകളില്‍ കുരുക്ഷേത്ര പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

