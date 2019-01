നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും നിത്യമേനോനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ഷഹീദ് ഖാദര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈയില്‍ ഒരു നാള്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇവര്‍ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.സ്പോര്‍ട്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷമാണ് നിത്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

'ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചു പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. അതിലറ്റിന്റെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ സ്പോര്‍ട്സും ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കൊല്‍ക്കത്ത ട്രാംവേയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്പോര്‍ട്സ് പ്രേമിയാണ് ഇതിലെ നായകന്‍'-സംവിധായകന്‍ ഷഹീദ് ഖാദര്‍ പറയുന്നു. ഷഹീദാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്.

പോപ്പിന്‍സ് എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലായിരുന്നു നിത്യാമേനോനും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.

Content Highlights: kunjacko boban as Sports enthusiast, nithya menon and kunjacko boban pairs screen again, popins , shaheed khadher