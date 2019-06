നീണ്ട പതിനാല് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടന്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഭാര്യ പ്രിയയ്ക്കും ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞു പിറന്ന വാര്‍ത്ത ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ ചാക്കോച്ചന്‍ പതിവായി സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ പങ്കു വെക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ലോക പിതൃദിനത്തില്‍ കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള ഒരു ചിത്രം പങ്കു വെച്ച് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കയാണ്. അച്ഛനായതിലുള്ള അതീവ സന്തോഷം പങ്കു വെക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലാണ് ചാക്കോച്ചന്റെ പോസ്റ്റ്.

"ഫാദര്‍ ക്ലാസിലേക്ക്, പിതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. ഇതാ എന്റെ ടിക്കറ്റ്.. ഇസഹാക്ക് ബോബന്‍ കുഞ്ചാക്കോ. ജൂനിയര്‍..എന്നും എനിക്ക് പിതൃദിനമാക്കി തന്നതിന് നന്ദി". അച്ഛനായതിലുള്ള സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തുളുമ്പുന്ന മധുരമുള്ള വാക്കുകളോടെയാണ് ചാക്കോച്ചന്റെ പോസ്റ്റ്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ലഭിച്ച ഈ സന്തോഷത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ദൈവത്തിനു നന്ദിയെന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ കുറിക്കുന്നു. അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ചിത്രം ഇതിനോടകം വൈറലാവുകയാണ്‌. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 16നാണ് നടന്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് ആണ്‍കുഞ്ഞു പിറന്നത്.

