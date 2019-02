ഫഹദ് വില്ലനായെത്തുന്ന കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കു വെച്ച് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നു. താരങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചെത്തി ഷൂട്ടിംഗ് അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

അക്കൂട്ടത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹകനുമായുണ്ടായ രസകരമായ ഒരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നടന്‍ ഫഹദ് ഫാസിലുമുണ്ട്. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഒരു ഷോട്ട് ശരിയാകാതെ വന്ന സമയത്ത് ഫഹദിനോടതു പറയാന്‍ മടിച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ നിന്നപ്പോള്‍ ഛായാഗ്രഹകന്‍ ഷൈജു ഖാലിദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഫഹദ് ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത്.

ഫഹദിന്റെ വാക്കുകള്‍

ഷൈജൂന്റേതെന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ്‌സ് ഒക്കെ കിട്ടാന്‍ വലിയ പാടാണ്. എന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടില്‍ ആദ്യ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ്.. ഇവര്‍ക്ക് അത് ഒക്കെയല്ല എന്നു പറയാനൊരു മടി.. അത് നമുക്ക്.. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ക്യാമറയുടെ പിറകെ കൂടെ ഒന്നനങ്ങി ചെയ്യെടോ.. എത്ര നേരായെടോ എന്നൊരു കമന്റ്.

ഫഹദ് ഇതു പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചതും എല്ലാവരും ചിരി തുടങ്ങി. ഫഹദ് ഫാസില്‍, നസ്രിയ നസീം, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, മധു സി നാരായണന്‍, അഭിനേതാക്കളായ സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, സുഷിന്‍ ശ്യാം, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍, ഷെയ്ന്‍ നിഗം, അന്ന ബെന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ഒത്തു ചേര്‍ന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയായതില്‍ സംതൃപ്തനെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കളിലൊരാളായ ദിലീഷ് പോത്തന്‍ പറയുന്നത്. സിനിമ മുഴുവന്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും തൃപ്തനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം നല്‍കുന്നത് സുഷിന്‍ ശ്യാമാണ്. കമ്പോസ് ചെയ്ത ട്യൂണ്‍സ് ഒന്നും ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോള്‍ സുഷിനെയും കൊണ്ട് ഗോവയ്ക്ക് ടൂര്‍ പോയതും പിന്നീട് അവിടെയിരുന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാട്ടയച്ചു കൊടുത്ത കഥയും ഫഹദ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തമാശകലര്‍ന്ന മറുപടി കൊടുത്ത് ദിലീഷ് പോത്തനും കൂടെയുള്ളവരെ ചിരിയിലമര്‍ത്തുന്നു.

ശ്യാം പുഷ്‌കരന്റെ തിരക്കഥയില്‍ നവാഗതനായ മധു സി നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഏറെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. നസ്രിയയും ഫഹദും ദിലീഷ് പോത്തനും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Kumbalangi Nights new malayalam film get together