ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രളയത്തില്‍ നിന്ന്‌ കരകയറുന്ന കേരളത്തിന് സാന്ത്വനവുമായി ഒട്ടേറെ പേര്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഗായിക കെ.എസ് ചിത്രയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാവുകയാണ്.

ഈ തിരുവോണം ചിത്ര ദുരിതബാധിതര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ചിലവഴിക്കുക തിരുവോണദിവസം ആലപ്പുഴയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിലായിരിക്കും ചിത്ര. മന്ത്രി തോമസ്സ് ഐസക്കും കൂടെയുണ്ടാവും

കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഒത്തുചേരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചിത്ര റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 14ാം തിയതി മുതല്‍ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം കണ്ടത് അതിഭീകരമായ കാഴ്ച്ചകളാണ്.ഈ മഹാപ്രളയത്തെ, പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ ദുരന്തത്തെ, നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് അതിജീവിക്കും എന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഇത് കേരളമാണ്. ചിത്ര വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച തന്റെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാലയമായ കോട്ടണ്‍ ഹില്‍ ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ ക്യാമ്പില്‍ ചിത്ര എത്തിയിരുന്നു.ദുരിതാശ്വസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നവരെ ചിത്ര അഭിനന്ദിച്ചു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഗാനവും ആലപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കെ.എസ് ചിത്ര സംഭാവന നല്‍കിയിരുന്നു

