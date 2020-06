ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെയായിരുന്നു ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ ജീവിതം. രാജകീയ വിവാഹവും ഒരു സിനിമാകഥ പോലെയുള്ള ത്രികോണ പ്രണയവും. ഇത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആരാധകര്‍ക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടമരണം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ആരാധകരുടെ ഹൃദയം തകര്‍ത്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മോഹിപ്പിക്കുന്നതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ഡയാനയുടെ ജീവിതമാണ്.

ഡയാനയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചിത്രം ഹോളിവു‍ഡിൽ ഒരുങ്ങുകയാണിപ്പോൾ. റ്റ്വലൈറ്റ് സീരിസിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ക്രിസ്റ്റിൻ സുറ്റവർട്ടാണ് ഡയാനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാബ്ലോ ലാരെനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ക്രിസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുവർട്ട് ഡയാനയുടെ വേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒരുവിഭാ​ഗം രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡയാനയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ അനുയോജ്യയല്ലെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു.

ചാൾസ് രാജകുമാരനിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ‍ഡയാനയുടെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1996 ഓഗസ്റ്റ് 28 നാണ് ചാൾസും ഡയാനയും ഔദ്യോ​ഗികമായി വേർപിരിഞ്ഞത്.

