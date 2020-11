നടന്‍ ജയന്‍ വാങ്ങി നാല്‍പതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ സംവിധായകന്‍ ആലപ്പി അഷ്‌റഫ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. കോളിളക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ജയന്‍ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡബ്ബിങ് അടക്കമുള്ള ജോലികള്‍ തീര്‍ന്നിരുന്നില്ല. ജയന്റെ മരണശേഷം കോളിളക്കം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തത് താനായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പി അഷ്‌റഫ്.

ജയന്റെ ശബ്ദം തന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍, തീര്‍ച്ചയായും അത് കളക്ഷനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേനേ എന്നാണ് ആലപ്പി അഷ്‌റഫ് പറയുന്നത്. ജയന്റെ ശബ്ദം താനായിരുന്നെന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അറിയാതിരുന്നതാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആലപ്പി അഷ്‌റഫിന്റെ കുറിപ്പ്

'1980 നവംബര്‍ 16.. വിശ്വസിക്കാനാകാതെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനാകാതെയും മലയാള സിനിമയുടെ ആ ഇടിമുഴക്കം യാത്രയായി... ജയന്‍. മലയാള സിനിമക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായ് നഷ്ടമായത് കരുത്തുറ്റ പൗരുഷത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന മുഖം. ഒരുപക്ഷേ കോളിളക്കം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പടത്തില്‍ ജയന്റെ ശബ്ദം എന്റേതാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍, തീര്‍ച്ചയായും അത് കളക്ഷനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേനേ, ജനങ്ങള്‍ മുന്‍വിധിയോടെ പടം കാണും.

ജയന്‍ കൊള്ളാം, ശബ്ദം വേറെയാളാണ് എന്ന പ്രചരണം ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്‌സോഫീസ് വിജയത്തെ ബാധിച്ചേനേ. ആ രഹസ്യം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം, അതറിയാതിരുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും മികച്ച അംഗീകാരം. 'വെളിയില്‍ പറയരുത്' എന്ന നിര്‍മ്മാതാവിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും നിബന്ധന ഞാനും അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചു. കോളിളക്കവും ആക്രമണവും അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യവും മനുഷ്യമൃഗവും... അങ്ങനെ ആ അണയാത്ത ദീപത്തിന് എന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ജീവന്‍ നല്കാന്‍ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങള്‍... അതൊരു മഹാഭാഗ്യമായ് ഞാന്‍ ഇന്നും കരുതുന്നു...

Content Highlights: Kolilakkam Movie Jayan, Alleppey Ashraf reveals he dubbed for Jayan after his death