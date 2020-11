മീര നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'എ സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ്' എന്ന വെബ് സീരിസിനെതിരേ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതിഷേധം. തബു, ഇഷാൻ ഖട്ടർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സീരീസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴിയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

സിരീസിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഹിന്ദു യുവതിയും മുസ്ലിം യുവാവും ഒരു ക്ഷേത്രപരിസരത്തു വച്ച് ചുംബിക്കുന്ന രംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിനെതിരെ ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനം മുഴക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം.

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എപ്പോഴും ഹിന്ദു വികാരങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു.

#BoycottNetflix

Netflix always try to hurt Hindus by play anti-hindu agendas.#BoycottNetflix

Wake up #India pic.twitter.com/AjKXO4we9H