കിച്ച സുധീപ് നായകനായെത്തുന്ന കന്നഡ ചിത്രം ഫാന്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. രംഗിതരംഗക്ക് ശേഷം അനൂപ് ഭണ്ഡാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഫാന്റം. ചിത്രത്തിൽ വിക്രാന്ത് റോണ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സുധീപ് എത്തുന്നത്. ഒരു ​ഗാങ്ലീഡറുടെ ​ഗെറ്റപ്പിലാണ് പോസ്റ്ററിൽ സുധീപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സുധീപിന്റെ ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഫാന്റം. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ഇവർ.

ചിത്രത്തിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സുധീപിന്റെ കഥാപാത്രവും ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയും കൊടും കാട്ടിലെ അരുവിയിലൂടെ വഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഫാന്റം ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രമാകുമെന്ന സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്.

"ഇന്ന് മെയ്ക്കപ്പ് ഇടുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. എന്റെ പാഷനിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സിനിമയെന്ന പാഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ വിക്രാന്ത് റോണയായി വീണ്ടും....ഫാന്റം തുടങ്ങുന്നു" എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സുധീപ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡ‍ങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോടി​ഗൊബ്ബ 2ന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗമാണ് സുധീപിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം. ആക്ഷൻ ചിത്രമായി ഒരുക്കുന്ന കോടി​ഗൊബ്ബ മൂന്ന് ശിവ കാർത്തിക് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രദ്ധ ദാസ്, നവാബ് ഷാ, എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നു.



