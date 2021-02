കിച്ച സുദീപ് നായകനാകുന്ന വിക്രന്ത് റോണയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ജനുവരി 31 ന് ദുബായിയിൽ വെച്ചാണ് റിലീസ് നടന്നത്. ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ടൈറ്റില്‍ ലോഗോയും 180 സെക്കന്‍ഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സ്നീക് പീക് വീഡിയോയും റിലീസ് ചെയുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ സിനിമയാണ് വിക്രന്ത് റോണ..

കിച്ച സുദീപ് സിനിമയിൽ 25 വര്‍ഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷം കൂടെയാണിത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കിച്ച സുദീപിന്റെ 2000 അടിയുള്ള വിർച്ച്വൽ കട്ട് ഔട്ടും അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു.. അനൂപ് ഭണ്ഡാരി ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ പാൻ ഇൻഡ്യൻ റിലീസ് പദ്ധതിയിടുന്ന ഒരു ഫിക്ഷണൽ ത്രില്ലർ ആണ് ചിത്രം. ശാലിനി ആര്‍ട്സിന്റെ ബാനറിൽ ജാക്ക് മഞ്ചുനാഥ്, ശാലിനി മഞ്ജുനാഥ് എന്നിവർ ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. കൊ പ്രൊഡ്യൂസര്‍ അലങ്കാർ പാണ്ഡ്യൻ.. സംഗീതം - ബി അജനേഷ് ലോക്നാഥ്, ഛായാഗ്രഹണം - വില്യം ഡേവിഡ്.

