രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ക്രമാതീതമായ വര്‍ധനയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സിനിമകള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

കിയാറ അദ്വാനി നായികയായ 'ഇന്ദൂ കി ജവാനി'യുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഈ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വകാര്യ ഓണ്‍ലൈനിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിര്‍മാതാക്കളായ നിഖില്‍ അദ്വാനിയും മോനിഷ അദ്വാനിയും സിനിമയുടെ റിലീസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

കിയാറയുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ ഭൂരിഭാഗവും പൂര്‍ത്തിയായി. ജൂണില്‍ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ തിയ്യറ്റര്‍ റിലീസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്.

എമ്മെയ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്‌സിന്റെ ബാനറിലാണ് ഇന്ദൂ കി ജവാനി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ മൂന്ന് പ്രമുഖ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായി ചര്‍ച്ചകളിലാണെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണ് ഇന്ദൂ കി ജവാനി എന്നാണ് അണിയറയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അമിതാഭ് ബച്ചനും ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാനയും ഒന്നിക്കുന്ന ഗുലോബോ സിതാബോ, വിദ്യാ ബാലന്‍ നായികയായ ശകുന്തളാ ദേവി എന്നിവയാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങള്‍. ഇതുകൂടാതെ, ഗുഞ്ചന്‍ സാക്‌സേന: ദ് കാര്‍ഗില്‍ ഗേള്‍, ലൂഡോ, ജുന്‍ഡ് എന്നീ സിനിമകളും ഒ.ടി.ടിയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

