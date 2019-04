തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയ യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് നടി ഖുശ്ബു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ആരോ പകര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച ഉടന്‍ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

കർണാടകത്തിലെ ബംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി റിസ്​വാൻ അർഷാദിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. പ്രചരണത്തിനിടെ തിരക്കിനിടയിലൂടെ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഒരു യുവാവ് മുന്നിലേയ്ക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ഉടനെ ഖുശ്ബു പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അയാളുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

വീഡിയോ വൈറലായതോടെ താരത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ധീരവനിതയെന്നും പൊതുനിരത്തുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ സംഭവസമയത്ത് തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് മറ്റു വനിതകള്‍ക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്നും ഖുശ്ബുവിന് പ്രശംസകളായെത്തി. അതേസമയം സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച താരത്തെ വിമര്‍ശിച്ചും ട്വീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്വന്തം അമ്മയായിരുന്നു തന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കില്‍ മോശമായിപ്പോയെന്നു പ്രതികരിക്കുമോയെന്നു ഇവരോട് ഖുശ്ബു തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്.

Video courtesy: www.first news.tv

