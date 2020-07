സൂപ്പർഹിറ്റ് തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രമായ കെജിഎഫിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വില്ലനായ അധീരയെയാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തോട് അമുബന്ധിച്ചാണ് കാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വിട്ടത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ഈ കഥാപാത്രമാണ്.

It's been a pleasure working on this film and I couldn't have asked for a better birthday gift. Thank you @prashanth_neel, @Karthik1423, @TheNameIsYash, @VKiragandur, #Deepak, #Lithika, #Pradeep & the entire team of KGF. pic.twitter.com/5BPX8injYM