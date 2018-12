ബാഹുബലി-മലയാളത്തിലെത്തിച്ച യുണൈറ്റഡ് ഗ്ലോബല്‍ മീഡിയയുടെ പുതിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് 'കെ ജി എഫ്'.

കന്നടയിലെ റോക്കിങ് സ്റ്റാർ യഷ് നായകനാവുന്ന 'കെ ജി എഫ് ' പ്രശാന്ത് നീല്‍ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

ഹോംബാള്‍ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ വിജയ് കിരഗണ്ടൂര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ശ്രീനിധി ഷെട്ടിയാണ് നായിക. അയ്യപ്പ,ബി സുരേഷ്, ശ്രീനിവാസ് മൂര്‍ത്തി, ആനന്ദ് നാഗ്, രൂപാരായ്യപ്പ, അച്യുത്കുമാര്‍, നാഗാഭരണ, ഹാരീഷ് റോയ്, ദിനേഷ് മംഗലൂര്‍ അശ്വത്,നീനാസം, അര്‍ച്ചന ജോയ്‌സ്, മാളവിക തുടങ്ങിയവര്‍ക്കൊപ്പം തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം തമന്ന അതിഥി താരമായി എത്തുന്നു.

1960-70 കാലഘട്ടത്തില്‍ കോലാര്‍ സ്വര്‍ണഖനി തൊഴിലാളികളുടെ അടിമ ജീവിതവും അവരുടെ അതിജീവനവും തുടര്‍ന്ന് അവിടെ നിന്നും അധോ ലോകനേതാവിലേക്കുള്ള നായകന്റെ വളര്‍ച്ചയും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന മൂഹുര്‍ത്തങ്ങളാണ് കെ ജി എഫില്‍ ദൃശ്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നത്.

റോക്കി ഇപ്പാള്‍ മുബൈയിലാണ്. ചെറുപ്രായത്തില്‍ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട റോക്കി,അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാന്‍ പണവും പ്രശസ്തിയും നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുംബൈയില്‍ എത്തപ്പെട്ടത്. റോക്കി ക്രമേണ വളര്‍ന്ന് അവിടെത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന അധോലോക നായകനാവുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണ കള്ളക്കടത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ.

മുംബൈ തന്റെ കാല്‍ക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ റോക്കി സൂര്യവര്‍ദ്ധനന്റെ മകന്‍ ഗരുഡനെ വധിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

സൂര്യവര്‍ദ്ധനന്‍ ഒരുപാടു വര്‍ഷമായി കെ ജി എഫില്‍ അനധികൃതമായി സ്വര്‍ണ്ണം ഖനനം ചെയ്യുകയും കള്ളക്കടത്ത് ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അടിമകളാക്കി അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് എല്ലാവരേയു അടിച്ചമര്‍ത്തി സൂര്യവര്‍ദ്ധന്‍ തന്റെ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചു. അയാൾക്കെതിരേ ശബ്ദമുയര്‍ത്താന്‍ ആര്‍ക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂര്യവര്‍ദ്ധനന്‍ കിടപ്പിലായതോടെ പലരും ആ സാമ്രാജ്യം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്വര്‍ണവ്യാപാരിയായ ഇനായത് ഖലീലയ്ക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനുളള അവസരം ലഭിച്ചതുമില്ല.

ഈ അവസ്ഥയിലാണ് റോക്കി അവിടെ തന്റെ ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഖനി തൊഴിലാളികളില്‍ ഒരുവനായി എത്തുന്നത്. അടിമകളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയും മറ്റും കണ്ട് അവര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നുള്ള റോക്കിയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് കെ.ജി.എഫ്. റോക്കിയായിട്ടാണ് യഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.



ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഖനികളിലൊന്നാണ് കെ ജി എഫ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോക്കിയുടെ ജനനം മുതല്‍ അധോലോക നായകനിലേയ്ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയും ഇച്ഛാശക്തിയുമാണ് ഈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തിലൊരുക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍ പ്രശാന്ത് നീല്‍ പറഞ്ഞു.



ക്യാമറ-ഭുവന്‍ഗൗഡ,സംഗീതം-രവിബാസ്റ്റര്‍, സംഭാഷണം-ചന്ദ്രമൗലി, എം വിനയ്,ശിവലിംഗ, എഡിറ്റര്‍-ശ്രീകാന്ത് ,എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍-കാര്‍ത്തി, കെ വി രാമറാവു.



കന്നട, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, ചൈനീസ്, ജപ്പാനീസ് ഭാഷകളിലായി ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

