കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായ കന്നട സിനിമ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി നടൻ യഷ്. കന്നട സിനിമ മേഖലയിലെ 21 വിഭാഗങ്ങളിലെ മൂവായിരത്തോളം അംഗങ്ങൾക്ക് 5000 രൂപ വീതമാണ് സംഭാവനയായി യഷ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഒന്നരകോടിയോളം രൂപയാണ് താരം ഇതിനായി ചിലവഴിച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സഹായം പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരമല്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമായി കാണണമെന്നും യഷ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കെജിഎഫ് എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തോടെ കന്നഡത്തിലെ സൂപ്പർ താരമായി മാറിയ നടനാണ് യഷ്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം കെജിഎഫ് 2 നായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. ചിത്രം ഈ വർഷം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

