കേരളത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 700 കോടി സംഭാവന നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായ ദുബായ് ഭരണാധികാരിക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും നന്ദിയറിയിച്ച് സംവിധായകന്‍ എംഎ നിഷാദ്. തന്‍റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ നിന്നും കരകയറാന്‍ കേരളത്തിന് കൈതാങ്ങ് നല്‍കാന്‍ തയ്യറായ വലിയ മനസ്സുകള്‍ക്ക് നിഷാദ് നന്ദി പറഞ്ഞത്.



എം.എം.നിഷാദിന്‍റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

പറയാൻ വാക്കുകളില്ല....U A E എന്ന നാട്,ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ,അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഭരണ കർത്താക്കൾ,അവരെ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം വിളിക്കും..ഷെയ്ക്ക്!!! അതായത് രാജാവ്...പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ്....ഏത് രാജ്യക്കാരും,എല്ലാ മനുഷ്യരും,ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക്,സ്വന്തം ജനതയാണ്...കാരുണ്യത്തിന്റ്റെ,കര സ്പർശം,ആ മണലാര്യണത്തിൽ നിന്നും,നമ്മുടെ കൊച്ച് കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ,നാം ആർക്കാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ? നമ്മളുടെ നാടിന്റ്റെ,നട്ടെല്ലായ പ്രവാസി സമൂഹത്തോട് മാത്രമല്ല...ഇനിയും മനുഷത്ത്വം,നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് സുമനസ്സുകളോട്.....



ജാതിക്കും,മതത്തിനും,അതീതമായി,മനുഷ്യനെ,മനുഷ്യനായികാണുന്ന സുമനസ്സുകളോട്...കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി,നമ്മളൊന്നാണ്,എന്ന് ലോകത്തിന്റ്റെ മുമ്പിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ,സുമനസ്സുകളോട്,കടലിന്റ്റെ മക്കളോട്,നമ്മുടെ പോലീസിനോട്,നമ്മുടെ സൈന്യത്തോട്,നമ്മുടെ യുവാക്കളോട്,നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്,നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോട്.,മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട്...അതെ കേരളം അതിജീവിക്കുകയാണ്...ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ...നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സഹായം നന്ദിയോടെ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട്...ഷെയ്ക്ക് ഖലീഫ

അങ്ങുൾപ്പടയുളള അനേകം സുമനസ്സുകളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ വിളിക്കും...ഷെയ്ക്ക്..The real Heros...

NB

കോടികൾ ചിലവാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രതിമകൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കില്ല..പകരം,ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ട്...അനശ്വരമായ..വിലമതിക്കാനാവാത്ത,മനുഷ്യത്ത്വത്തിന്റ്റെ ''പ്രതിമ''

kerala flood UAE government help director ma nishad on heroes in kerala floods