പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ അകപ്പെട്ട് നടന്‍ സലിം കുമാറും കുടുംബവും. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ പറവൂര്‍ ആലമ്മാവ് ജങ്ഷന് സമീപത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് സലിം കുമാര്‍ ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിനോട് സംസാരിച്ചു.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ അകപ്പെട്ട മുപ്പതോളം പേര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കിയിരുന്നത് സലിം കുമാറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. വീടിന്റെ താഴെത്തെ നില ഏകദേശം മുങ്ങിയതായും താനും മറ്റുള്ളവരും രണ്ടാം നിലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും കൂടി വെള്ളമെത്തിയാല്‍ പിന്നെ ടെറസില്‍ കയറേണ്ടി വരുമെന്നും ടെറസ് ചെറുതാകയാല്‍ മുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



കൂട്ടത്തില്‍ പ്രായമായവര്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇവരെ മുകളില്‍ കയറ്റാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും എത്രയും വേഗം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരെത്തി തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നും സലിം കുമാര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. നടന്‍ സുബീഷും സലിം കുമാറിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

