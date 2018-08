തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമുള്‍പ്പടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേര്‍ പൂവത്തുശ്ശേരി സെയ്ന്റ്‌റ് ജോസഫ് പള്ളിയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് നടന്‍ മുന്ന.

ഇതേ വരെ സഹായവുമായി ആരും ചെന്നിട്ടില്ലെന്നും അവിടെയുള്ളവര്‍ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നും മുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി മുന്ന തന്റെ വീട്ടുകാരുള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളില്‍ പള്ളിയിലെ ക്യാമ്പില്‍ മുന്നോറോളം ആള്‍ക്കാര്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും എന്നാലിപ്പോള്‍ അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആയി എന്നും മുന്ന പറയുന്നു

മുന്നയുടെ വാക്കുകള്‍

വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും പൂവത്തുശ്ശേരി സെയ്ന്റ്‌റ് ജോസഫ് പള്ളിയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. 300ലധികം ആളുകളാണ് മുന്‍പ് പള്ളിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ അത് രണ്ടിയിരത്തിലധികമായി. ഇതുവരെ ഇവര്‍ക്ക് സഹായമെത്തിക്കാനായിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കറണ്ടോ ഫോണോ ഒന്നുമില്ല. പള്ളിക്കകത്ത് വരെ വെള്ളം കയറി. വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാവരും ഇതവഗണിക്കുകയാണ്. ഇന്നെന്റെ അച്ഛന്റെ പിറന്നാളാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറയണമെന്നെനിക്കറിയില്ല. കഴിക്കാനുള്ള കുറച്ചു ഭക്ഷണമെങ്കിലും എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാനേ എനിക്കീ പിറന്നാളിന് കഴിയുള്ളൂ. ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കണം- മുന്ന പറയുന്നു.

സംവിധായകന്‍ ഗൗതം മേനോന്‍, തമിഴ് നടന്‍ കാര്‍ത്തി തുടങ്ങിയവര്‍ പള്ളിയുടെ ലൊക്കേഷന്‍ അടക്കം ഷെയര്‍ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഈ വിവരം പങ്കുവച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഭക്ഷണവും കിട്ടുമെന്ന് താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഇരുവര്‍ക്കുംനന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്ന കുറിച്ചു.

kerala flood 2018 actor munna parents stuck in church pleads for help flood rescue rain havoc kerala