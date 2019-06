മലയാളത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് തെന്നിന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര നായികയായി മാറിയ നടിയാണ് കീര്‍ത്തി സുരേഷ്. അതിലുപരി മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം മേനകയുടെയും നിര്‍മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും മകളാണ്.

തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ തിളങ്ങിയ കീര്‍ത്തി ഇനി ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കീര്‍ത്തിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ ഭര്‍ത്താവും നിര്‍മാതാവുമായ ബോണി കപൂറാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ദിവസമായി കീര്‍ത്തിയുടെ ഒരു ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. വ്യായാമത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത്. കീര്‍ത്തി കൂടുതല്‍ മെലിഞ്ഞുവെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. പുതിയ ചിത്രത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണിതെന്നും പ്രചരണമുണ്ട്. 'നോ മേക്കപ്പ് ലുക്ക്' ആയതിനാല്‍ വന്‍ സ്വീകരണമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബധായി ഹോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അമിത് ശര്‍മയുടെ സ്പോര്‍ട്ട്സ് ഡ്രാമ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കീര്‍ത്തി ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ കോച്ച് സയ്യിദ് അബ്ദുള്‍ റഹീമിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. സയ്യിദിന്റെ ശിക്ഷണത്തില്‍ 1951, 1962 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വിജയിക്കുകയും 1956 ലെ മെല്‍ബണ്‍ ഒളിമ്പിക്സില്‍ സെമി ഫൈനല്‍ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അജയ് സയിദിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തിലാണ് കീര്‍ത്തി എത്തുന്നത്.

