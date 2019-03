സിനിമയില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് മോശം അനുഭവങ്ങള്‍ അധികം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നടി കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മനസ്സു തുറന്നത്. ചില ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ കരുത്തോടെ ചെറുത്തു നിന്നതിനാല്‍ പിന്നീട് ആരും തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറാന്‍ മുതിര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

'ചെന്നൈയില്‍ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെന്നാല്‍ ഞാന്‍ സ്ഥിരമായി ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. ഗായിക കവിയൂര്‍ രേവമ്മയുടെ ബന്ധുവിന്റെ ഹോട്ടല്‍. ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവ് പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതല്‍ അയാളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്ന്. പറ്റില്ലെന്ന് ഞാന്‍ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അതെന്താ പൊന്നമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, സാക്ഷാല്‍ വൈജയന്തിമാല പോലും അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ എന്ന് അയാള്‍ പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, വൈജയന്തിമാലയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാന്‍ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് മറുപടി നല്‍കി. പിന്നീട് മോശം അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല'- കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞു.

അന്തരിച്ച നടന്‍ അടൂര്‍ ഭാസിക്കെതിരേ നടി കെ.പി.എ.സി ലളിത നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ചും കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ പ്രതികരിച്ചു. ഭാസിയുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങാത്തതിനാല്‍ തന്നെ ചില സിനിമകളില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.പി.എ.സി ലളിത പറഞ്ഞിരുന്നു.

'ലളിത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കില്ല. അടൂര്‍ ഭാസി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല. അത് ഇന്‍ഡസ്ട്രി മുഴുവന്‍ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. എനിക്കറിയില്ല'- കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: kaviyoor ponnamma interview on movies, life, me too, kpac lalitha, adoor bhasi issue