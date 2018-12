'സീറോ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനിടയില്‍ താന്‍ വലിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കമനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബോളിവുഡ് നടി കത്രീന കെയ്ഫ്. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

2012ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ജബ് തക് ഹേ ജാന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, അനുഷ്‌ക ശര്‍മ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം താരം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആനന്ദ് എല്‍ റായ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സീറോ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫാന്‍സുള്ള പ്രശസ്തയായ ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ വേഷത്തില്‍ തന്നെയാണ് സീറോയില്‍ കത്രീന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ആയിടക്കെല്ലാം കത്രീന വലിയ മാനസിക സംഘര്‍ഷം നേരിട്ടിരുന്നു. പോകാനാഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗിന്റെ ഭാഗമായി പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും കത്രീന പറഞ്ഞു.

'അതൊക്കെ ഏറെ വിഷമകരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആനന്ദ് സര്‍ എനിക്ക് ഒരുപാടു സപ്പോര്‍ട്ട് തന്നിരുന്നു. നിര്‍ബന്ധബുദ്ധിയോടെ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഒരു കാര്യത്തിനും തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നില്ല. ഷൂട്ടിനു സമയത്തിനെത്തുക എന്നതിനേക്കാള്‍ എന്റെ മൂഡ് ഓക്കെയല്ലേയെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു മുഖ്യം. വൈകാരിക തലങ്ങളിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ പലതും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമല്ലോ. എന്നാലും ആ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചു.'

ബോളിവുഡ് കിങ്‌ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ആദ്യമായി കുള്ളന്‍ വേഷത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറും പാട്ടുകളുമെല്ലാം ആരാധകര്‍ ഇതിനോടകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഡിസംബര്‍ 21നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

