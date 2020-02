മലയാളസിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫാന്റസി ചിത്രം വരുന്നു. ഐതിഹ്യമാലയിലെ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് കത്തനാര്‍ എന്നാണ്. ജയസൂര്യയാണ് ടൈറ്റില്‍ റോളിലെത്തുന്നത്.

'കത്തനാര്‍ ദ വൈല്‍ഡ് സോര്‍സറര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലോഞ്ച് ടീസര്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ഫിലിപ്‌സ് ആന്‍ഡ് മങ്കിപെന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ റോജിന്‍ തോമസാണ് കത്തനാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ത്രീ ഡിയില്‍ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ആര്‍.രാമാനന്ദ്. നീല്‍ ഡി കൂഞ്ഞ ഛായാഗ്രഹണവും രാഹുല്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സംഗീതസംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

സംവിധായകന്‍ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റര്‍ ടീസര്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാഫിക്‌സിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രം ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ബാനറില്‍ വിജയ് ബാബുവാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Kathanar The Wild Sorcerer 3D Launch Teaser, Jayasurya as Kathanar, Rojin Thomas and Vijay Babu