തനിക്കും സിനിമയിൽ നിന്ന് ലെെം​ഗികാതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നടി കസ്തൂരി. സംവിധായകൻ അനുരാ​ഗ് കശ്യപിനെതിരേ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

''വ്യക്തമായതോ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതോ ആയ തെളിവുകളില്ലാത്ത ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ തെളിയുന്നത് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ പേരുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. മറ്റൊരു ​ഗുണവുമില്ല''- കസ്തൂരി കുറിച്ചു. അതിനിടെയിലാണ് കസ്തൂരിയോട് ഒരാൾ ചോദ്യവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നത്. ''നിങ്ങളുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എങ്കിൽ നിയമ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമോ'' എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. ''എന്ത് അടുപ്പമുള്ളയാൾ, എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്''- കസ്തൂരി കുറിച്ചു.

അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് കസ്തൂരിയോട് ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നടി പ്രതികരിച്ചില്ല.

Actress Payal Ghosh has accused Anurag Kashyap of sexual assault.



Legal view: Allegations of sexual assault without tangible or corroborative evidence are near impossible to prove . But They can ruin either one or all of the names involved. Nothing Good. https://t.co/Gw0RNuPikm