കുളു- മണാലിയിലെ കനത്ത മഴയില്‍ കുടുങ്ങി കാര്‍ത്തിയും സംഘവും. ദേവ് എന്ന തമിഴ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായാണ്‌ ഇവര്‍ മണാലിയിലേക്ക് എത്തിയത്. റോഡ് ഗതാഗതം താറുമാറായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വഴിയില്‍ കുടുങ്ങിയ കാര്‍ത്തി ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ചെന്നൈയില്‍ എത്തി. താന്‍ സുരക്ഷിതനെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ കാര്‍ത്തി അറിയിച്ചു.

ആറു ദിവസം മുന്‍പാണ് ദേവ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മണാലിയിലെത്തിയത്. മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പ് കാര്‍ത്തിയും മണാലിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം താരം റോഡില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നു. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകര്‍ന്ന്‌ ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെട്ടത് കാരണം താരം ലൊക്കേഷനിലേക്കു പോവാതെ ചെന്നെയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം കാര്‍ത്തി റോഡില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നു.

റോഡുകള്‍ യാത്രായോഗ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുമടക്കം 140 പേര്‍ മലമുകളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. റോഡുകള്‍ യാത്രായോഗ്യമാവുന്നതിന് ചുരുങ്ങിയത് 28 മണിക്കൂര്‍ സമയം എടുക്കും.

സുരക്ഷിതരാണെന്നും എന്നാല്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ നെറ്റ് വര്‍ക്കില്ലെന്നും സംവിധായകന്‍ രജത് രവിശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു.

ContentHighlights: Tamil actor karthy and team isolated in kulu manali, karthy new film dev, heavy rain in kulu manali