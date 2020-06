ലോക്ഡൗൺ വേളയിൽ വൻ തുക വൈദ്യുതി ബിൽ ഈടാക്കി മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച കേരള വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ കടത്തി വെട്ടുകയാണ് മുംബൈയിലെ അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി. അടച്ചിട്ട തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ 36,000 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബിൽ വന്നതിന്റെ ഞെട്ടൽ ബോളിവുഡ് താരം താപ്സി പന്നു പങ്കുവച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഉപയോക്താവായ താപ്സി ബിൽ സഹിതമാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഇപ്പോഴിതാ മലയാളി നടി കാർത്തിക നായരാണ് തനിക്ക് ജൂൺ മാസത്തിൽ വന്ന ബിൽ കണ്ട് ഷോക്കടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് കാർത്തികയ്ക്ക് വന്ന വൈദ്യുതി ബിൽ.

മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ വന്ന അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുംബൈയുടെ ബില്ലിലാണ് ഭീമമായ തുക ഉണ്ടായിരുന്നത്. എത്ര വലിയ അഴിമതിയാണ് അദാനി കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്നും മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കാതെയാണ് ബിൽ നൽകിയതെന്നും മുംബൈ നിവാസികളായ പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്യായമായ ബില്ലാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചുവെന്നും കാർത്തിക ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. .

സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് ഇത് വന്നതെന്നും ഇത് തന്റെ ഹോട്ടൽ ബിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കാർത്തിക പറയുന്നു.

ഇത്രയും തുക വന്നത് പരിശോധിക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ അദാനി കമ്പനി കാർത്തികയുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുൻകാല നടി രാധയുടെ മകളായ കാർത്തിക തെലുങ്ക് ചിത്രം ജോഷിലൂടെയാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് തമിഴിൽ ജീവയ്ക്കൊപ്പം വേഷമിട്ട കോ എന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടി. ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മകരമഞ്ഞിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിൽ കാർത്തിക അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. സംവിധായകൻ സന്തോഷ് ശിവനായിരുന്നു ഇതിലെ നായകൻ. ശേഷം 'കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. സിനിമയിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ കാർത്തിക ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായ യുഡിഎസ് ​ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്.

