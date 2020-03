കൈയില്‍ പ്ലാസ്റ്ററിട്ട് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന നടന്‍ കാര്‍ത്തിക് ആര്യന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. ലവ് ആജ് കല്‍ എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷനിടയില്‍ നടന്‍ കാര്‍ത്തിക് ആര്യന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡാന്‍സ് റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കവെ വലതു കൈയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

പരിക്കേറ്റ വേദന വകവെക്കാതെ നടന്‍ പ്രൊമോഷന്‍ തിരക്കുകളില്‍ മുഴുകി. തുടര്‍ന്ന് ഭൂല്‍ ഭുലൈയ്യ 2 എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കന്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചിത്രീകരണത്തിരക്കുകളിലേക്കും കടന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങ് മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ വേദന വകവെക്കാതെ കാര്‍ത്തിക് സെറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു.

തിരിച്ച് മുംബൈയിലെത്തിയ ശേഷം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് കൈയ്ക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പോയി ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ബാന്ദ്രയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ കാര്‍ത്തിക്കിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്‌. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights : karthik aaryan actor injured during love aaj kal promotions and underwent surgery for his hand