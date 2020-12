പരിയേറും പെരുമാൾ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ധനുഷിനെ നായകനാക്കി മാരി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കർണൻ' പാക്കപ്പായി.

ധനുഷ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

"കർണന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി.. ഈ ചിത്രം എനിക്ക് നൽകിയ മാരി സെൽവരാജിന് നന്ദി. എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻമാരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ സിനിമയ്ക്കായി മികച്ച സം​ഗീതം ഒരുക്കിയ സന്തോഷ് നാരായണന് പ്രത്യേകം നന്ദി". ധനുഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

#karnan shoot completed. Thank you Mari selvaraj for giving me this. Thank you @theVcreations thanu sir for the support. Sincere thanks to all my co stars and technicians. A special thanks to @Music_Santhosh for the overwhelming music you have given for this special special film. pic.twitter.com/gHUSpiDqD2