ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർ കിഡ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരുള്ള കുട്ടിത്താരമാണ് കരീന കപൂറിന്റെയും സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെയും മൂത്ത പുത്രനായ തൈമൂർ അലി ഖാൻ. തൈമൂറിന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കരീന പങ്കുവച്ച ഒരു പഴയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരാധശ്രദ്ധ കവരുന്നത്. ആദ്യ ചുവട് വയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തൈമൂറിന്റെ വീഡിയോ ആണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

“നിന്റെ​ ആദ്യചുവടുകൾ, നിന്റെ ആദ്യ വീഴ്ച… ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഇത് നിന്റെ ആദ്യത്തേയൊ അവസാനത്തെയോ വീഴ്ചയല്ല, എന്റെ മകനേ… പക്ഷേ, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായും അറിയാം. നീ എപ്പോഴും സ്വയം എഴുന്നേറ്റ്, തല ഉയർത്തി പിടിച്ച്, മുന്നേറുമെന്ന്. കാരണം, നീയെന്റെ കടുവക്കുഞ്ഞാണ്. എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിന് ജന്മദിനാശംസകൾ. എന്റെ ടിം ടിം, നിന്നെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല കുഞ്ഞേ…” എന്നാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കരീന കുറിച്ചത്.

ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ 2012 ലാണ് കരീനയും സെയ്ഫും വിവാഹിതരായത്. 2016ലാണ് ഇരുവർക്കും തൈമൂർ ജനിക്കുന്നത്. അന്നു തൊട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പാപ്പരാസികളുടെയും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാണ് തൈമൂർ.കുട്ടിത്താരത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന മാധ്യമക്കണ്ണുകളോട് കരീനയും സെയ്ഫും പല തവണ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചതുമാണ്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കരീന രണ്ടാമത്തെ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത്. ​ജഹാം​ഗീർ അലി ഖാൻ എന്നാണ് ഇളയ മകന് താര​ദമ്പതിമാർ പേര് നൽകിയത്. ജെ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ജഹാം​ഗീറും ഇന്ന് കുട്ടിത്താരമാണ്.

