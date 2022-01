പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് 2016 ൽ ചെയ്ത ട്വീറ്റിന്റെ പേരിൽ തനിക്ക് നഷ്ടമായത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണെന്ന് നടനും അവതാരകനുമായ കപിൽ ശർമ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ പുതിയ ഷോ ആയ അയാം നോട്ട് ഡൺ യെറ്റിലാണ് കപിൽ ശർമയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തുപോയ ട്വീറ്റ് ആയിരുന്നുവെന്നും സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായതോടെ മാലിദ്വീപിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും കപിൽ ശർമ പറയുന്നു.

അന്ധേരിയിലെ തന്റെ ഓഫീസ് പുതുക്കിപ്പണയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപിൽ ശർമയുടെ ട്വീറ്റാണ് വിവാദമായത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായി 15 കോടി രൂപ നികുതി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇനി തന്റെ ഓഫീസിനായി മുംബെെ ബി.എം.സിയ്ക്ക് 5 ലക്ഷംരൂപ കോഴ നൽകണമോ എന്നതായിരുന്നു കപിൽ ശർമയുടെ ട്വീറ്റ്. കപിൽ ശർമയുടെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് മറുപടി നൽകി. കോഴചോദിച്ചവർക്കെതിരേ കടുത്ത നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ട്വീറ്റ് ചർച്ചയായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മാലിദ്വീപിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഒരു റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്തു. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്ത മുറിവേണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. താങ്കൾ വിവാഹിതനോണോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി. ഒൻപത് ദിവസത്തോളം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിന് എനിക്ക് നഷ്ടമായത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ. ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പണം ഒരുമിച്ച് ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല- കപിൽ ശർമ പറഞ്ഞു.

