ബെം​ഗളൂരു: കന്നഡ നടൻ പവർ സ്റ്റാർ പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ (46) അപ്രതീക്ഷിത വിയോ​ഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം. വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേ​ദന വന്നതിനെത്തുടർന്ന് താരത്തെ ബെം​ഗളൂരുവിലെ വിക്രം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുനീതിന്റെ മരണം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല ആരാധകർക്ക്. ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലും പുനീതിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലും ആരാധകർ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിലാണ് പോലീസും.

സിനിമാ-കായിക-സാംസ്കാരിക രം​ഗത്തെ പ്രമുഖർ പുനീതിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Shocked and deeply saddened by the tragic news of Puneeth Rajkumar's demise. One of the most humble people I've met and interacted with. Heartfelt condolences to his family and loved ones 🙏

Shocking ,devastating & heartbreaking! #PuneethRajkumar gone too soon. 💔

Rest in Peace! My deepest sympathies and tearful condolences to the family. A huge loss to the Kannada / Indian film fraternity as a whole.Strength to all to cope with this tragic loss!