ആരാധകരെയും സിനിമാലോകത്തെയും ആശങ്കയിലാക്കി കന്നട നടിയും ബി​ഗ് ബോസ് താരവുമായിരുന്നു ജയശ്രീ രാമയ്യ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച വാചകങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. 'ഞാൻ നിർത്തുന്നു, ഈ നശിച്ച ലോകത്തോടും വിഷാദത്തോടും എന്നന്നേക്കുമായി വിട...' എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്. ഇത് വെെറലായതോടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ച് ഒട്ടനവധി പേർ രം​ഗത്തെത്തി.

ആത്മഹത്യ സൂചനയാണ് നടി നൽകിയതെന്നും ഉടൻ തന്നെ വെെദ്യസഹായം നൽകണമെന്നുമാണ് ഭൂരിഭാ​ഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാം​ഗങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ജയശ്രീയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം ചർച്ചയായതോടെ ജയശ്രീ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും താൻ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജയശ്രീയുടെ സുഹൃത്തായ നടി അശ്വതി ഷെട്ടി സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ''ജയശ്രീ വിഷാദവുമായി കുറച്ചുകാലങ്ങളായി പോരാടുകയാണ്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നതോടെ സിനിമകളും കുറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെ ഫോൺ നമ്പർ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജയശ്രീ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളറിയാൻ ഞാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ സന്ദേശം അയച്ചു. നന്നായി പോകുന്നുവെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ ജയശ്രീയുടെ കുറിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായി വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ഫോണെടുത്തു. അവർ കരയുകയായിരുന്നു, സുഖമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ആരാധകരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം ഒട്ടനവധിപേർ ഇപ്പോൾ ആശങ്കിലായിരിക്കുകയാണെന്നും ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് പ്രകാരമാണ് ജയശ്രീയിപ്പോൾ ഞാൻ സുരക്ഷിതയായി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് കുറിച്ചത്''- അശ്വതി ഷെട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

