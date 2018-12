ബോളിവുഡിലെ മുന്‍നിര നായികമാരില്‍ ഒരാളാണ് കങ്കണ റണാവത്ത്. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന കങ്കണ അരുണിമ സിങ്ങിന്റെ ബയോപിക്കില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍.

അംഗവൈകല്യത്തെ പൊരുതിത്തോൽപിച്ച് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയാണ് അരുണിമ സിൻഹ. കായികതാരമായ ഇവര്‍ മോഷ്ടാക്കളുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ട്രയിനില്‍ വീഴുകയും പിന്നീട് ഒരു കാൽ മുറിച്ചുനീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാല്‍ നഷ്ടമായ അരുണിമ ധീരമായാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്.



ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ അസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിലെ മിക്ക കാര്യങ്ങളുമായി കങ്കണയ്ക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ ഉണ്ടായതിനാലാണ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഝാന്‍സി റാണിയുടെ ബയോപിക്കിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബയോപിക്കാണ് കങ്കണയ്ക്കിത്. അതിനാല്‍ വളരെ വിപുലമായ രീതിയില്‍ ചിത്രം ചെയ്യാനായി അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും. നാല് കോട് ബഡ്ജറ്റുള്ള ചിത്രത്തെ 11 കോടിയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താനായി കങ്കണ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.

അരുണിമയുടെ പരിശീലകന്റെ കഥാപാത്രത്തിനായി അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അമിതാഭ് ബച്ചനെയാണ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് കൃതി സനോനിനെയായിരുന്നു എന്നാല്‍ പിന്നീട് കങ്കണയെ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു

എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ കങ്കണ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlights: Kangana withdraws from the biopic of arunima singh, kangna ranaut, jhansi raani, manikarnika, arunima, kangana