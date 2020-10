തമിഴ്നാട് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എ.എൽ വിജയ് ഒരുക്കുന്ന തലൈവിയുടെ ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് തലൈവിയുടെ ചിത്രീകരണം നിർത്തി വച്ചത്.

ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണാവത്താണ് ചിത്രത്തിൽ ജയലളിതയായി വേഷമിടുന്നത്. ചിത്രീകരണത്തിനായി തെന്നന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും അനു​ഗ്രഹം വേണമെന്നും കങ്കണ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു

"സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ദിവസമാണ്. ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ജോലി പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഏറെ പ്രതീക്ഷകളുള്ള, എന്റെ ദ്വിഭാഷാ ചിത്രമായ തലൈവിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി തെന്നിന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. മഹാമാരിയുടെ ഈ പരീക്ഷണ കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും അനു​ഗ്രഹം തേടുന്നു". .. കങ്കണ കുറിച്ചു.

Dear friends today is a very special day, resuming work after 7 months, travelling to southern India for my most ambitious bilingual project THALAIVI, need your blessings in these testing times of a pandemic.

P.S just clicked these morning selfies hope you all like them ❤️ pic.twitter.com/drptQUzvXK