നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുതിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നിൽ നിന്ന ബോളിവുഡ് താരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു കങ്കണ റണാവതിന്റേത്. സുശാന്തിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നുമാണ് ബോളിവുഡിലെ മാഫിയകൾക്ക് എതിരെ തുറന്നടിച്ച്കൊണ്ട് കങ്കണ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇപ്പോഴിതാ സുശാന്തിന്റെ പഴയൊരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ടീം കങ്കണ റണാവത്. ഒരു കോളേജിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ശേഷം വിദ്യാർഥികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സുശാന്തിന്റെ വീഡിയോ ആണിത്. തന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബാം​ഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കമുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പരാജയമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് സുശാന്ത് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്.

മറ്റുള്ളവർ ദുരന്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ താൻ എങ്ങനെ ഭയന്നിരുന്നുവെന്ന് സുശാന്ത് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറയുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു വലിയ വിജയം ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും, സിനിമയിലെ മാഫിയ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദുരന്തമായി മാത്രമല്ല, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായും പീഡകനായും ഉയർത്തിക്കാട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ഭയം യാഥാർത്ഥ്യമായി... വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കങ്കണ കുറിച്ചു.

Sushant in his own words, how he dreaded being the disaster everyone thought he was, unfortunately even after being a huge success story, Movie mafia not only projected him as a disaster but also as a drug addict and rapist, his worse fears came true - KR